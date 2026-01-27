Экологическая акция «Таза Қазақстан» продолжается в Мангистауской области

В рамках участия в республиканской экологической акции по инициативе Самского лесного хозяйства Бейнеуского района, подведомственного Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, были проведены разъяснительные мероприятия для учащихся общеобразовательной школы села Акжигит.

Фото: пресс-служба Бейнеуского района

Основная цель акции — формирование экологического сознания среди молодежи, повышение экологической грамотности, воспитание бережного отношения к природе, популяризация экопривычек и привлечение жителей района к инициативам по охране окружающей среды.

В ходе встречи лесной инспектор Каржау Мендикулов и пожарный Берекет Онайбаев рассказали школьникам о важности охраны окружающей среды, соблюдения чистоты, бережного отношения к природе и формирования экологической культуры. Учащимся разъяснили, что защита природы — это общая обязанность каждого гражданина, и призвали к активному участию.

Фото: пресс-служба Бейнеуского района

В 2025 году Самское лесное хозяйство провело субботники на кордонах, расположенных на территории лесного фонда, в Есенгалинском лесу Бейнеуского района, на территории учреждения, в селе Акжигит и в парке. Во дворе учреждения был разбит цветник. Кроме того, в 2026 году планируется продолжить работу в рамках акции «Таза Қазақстан», контролируя чистоту населенных пунктов и территорий лесного фонда. Также будут регулярно проводиться субботники с привлечением местных жителей.