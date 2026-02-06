Экологи выясняют причину массовой гибели рыбы в одном из районов Акмолинской области

О массовой гибели рыбы в речке Жабай возле села Айдабол Зерендинского района Акмолинской области сообщили местные жители в соцсетях.

— По словам очевидцев, вода приобрела странный цвет и имеет специфический запах, что вызывает серьёзные опасения, — говорится в подписи к видео.

Как сообщили в департаменте экологии Акмолинской области, их представители совместно с рыбной инспекцией 5 февраля осуществили выезд на территорию реки, где был проведен отбор проб воды.

— Также местными исполнительными органами отобраны образцы рыб для передачи в лабораторию. По результатам проведенных анализов будут приняты соответствующие меры, согласно компетенции. Информация о проводимых мероприятиях будет размещена дополнительно, — добавили экологи.

Напомним, ранее сообщалось, что штраф за загрязнение окружающей среды заплатит завод в Акмолинской области.