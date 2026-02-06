РУ
    00:15, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Экологи выясняют причину массовой гибели рыбы в одном из районов Акмолинской области

    Представители департамента экологии и рыбной инспекции сделали отбор проб воды, местные исполнительные органы передали в лабораторию образцы погибшей рыбы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Экологи выясняют причину массовой гибели рыбы в одном из районов Акмолинской области
    Кадр из видео

    О массовой гибели рыбы в речке Жабай возле села Айдабол Зерендинского района Акмолинской области сообщили местные жители в соцсетях

    — По словам очевидцев, вода приобрела странный цвет и имеет специфический запах, что вызывает серьёзные опасения, — говорится в подписи к видео. 

    Как сообщили в департаменте экологии Акмолинской области, их представители совместно с рыбной инспекцией 5 февраля осуществили выезд на территорию реки, где был проведен отбор проб воды.

    — Также местными исполнительными органами отобраны образцы рыб для передачи в лабораторию. По результатам проведенных анализов будут приняты соответствующие меры, согласно компетенции. Информация о проводимых мероприятиях будет размещена дополнительно, — добавили экологи. 

    Напомним, ранее сообщалось, что штраф за загрязнение окружающей среды заплатит завод в Акмолинской области. 

    Оксана Матасова
