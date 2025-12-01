Экологи озвучили, каким воздухом дышат акмолинцы

По словам спикера, Акмолинская область по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по итогам прошлого года из 20 регионов страны заняла 10-е место.

— Основные выбросы загрязняющих веществ в области приходятся на города Степногорск, Кокшетау, район Биржан сал и Зерендинский район, где находится основная концентрация объектов первой категории, — отметил Магзум Кукумбаев.

В Акмолинской области I категории числятся 95 предприятий, из которых 24 предприятия горнодобывающей и горно-перерабатывающей отрасли, 23 -коммунального сектора, 15 — строительного, 12 — агропромышленного, 6 -химического производства, 4 — теплоэнергетического сектора, прочие — 11. Из перечня топ-50 крупных предприятий страны в регионе находится один объект — это ТОО «Степногорская ТЭЦ».

За 11 месяцев 2025 года выбросы в окружающую среду снизились в регионе на 19 тысяч тонн. К примеру, на предприятии ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» отремонтировали электрофильтры, а также установили рукавные фильтры, на руднике Жолымбет ТОО «Казахалтын» прошла полная рекультивация карьера № 5 зоны «Диоритовая дайка», на филиале «УМГ „Караганда“ АО „Интергаз Центральная Азия“ ликвидировано четыре источника выбросов.

Специалистами отдела по воздуху было отобрано 134 пробы, проведено 138 определений — по мониторингу атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон предприятий и территорий населенных пунктов, промышленным выбросам от источников загрязнения и выбросам автотранспорта.

— Например, в рамках внеплановой проверки в ходе измерений по промышленным выбросам ТОО «ENKI» установлено превышение нормативов. По результатам на предприятие наложено административное взыскание в размере 2,9 млн тенге, выдано соответствующее предписание на исправление нарушения. В ходе совместного с департаментом полицией рейда «Чистый воздух» по соблюдению экологических норм передвижным транспортом установлено шесть фактов превышения нормативов выбросов. По данным фактам меры административного характера приняты правоохранительными органами по ст. 334 КоАП РК, — сообщил спикер.

Согласно информационному бюллетеню Казгидромет, в целом по области воздух характеризуется низким уровнем загрязнения, отдельные превышения фиксировались по оксиду углерода, диоксиду серы и сероводороду, но они носили кратковременный характер и не достигали категорий высокого или экстремального загрязнения.

— Специалистами отдела проводится мониторинг проведения производственного экологического контроля природопользователями, посредством рассмотрения представленных отчетов. При наличии фактов нарушения информация передается в отдел контроля для принятия соответствующих мер, — резюмировал Магзум Кукумбаев.

Ранее повышенное загрязнение воздуха пообещали синоптики в 11 городах Казахстана.