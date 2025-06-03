Экологи опровергли факт горения полигона ТБО в Атбасаре

В соцсетях появляются все новые публикации о пожаре на свалке возле города Атбасара Акмолинской области. Местные жители говорят о том, что задыхаются от ядовитого дыма.

Однако в департаменте экологии Акмолинской области уверили: возгорания на полигоне ТБО ТОО «МЖД Атбасар сервис коммунальные услуги» на сегодняшний день нет.

— По данному вопросу департаментом оперативно был проинформирован отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района. Должностным лицом отдела был осуществлен выезд на место, по результатам проверки факт возгорания не подтвердился, — сообщили на запрос редакции в ведомстве.

Также экологи добавили, что ранее, 23 мая 2025 года, департамент уже сообщал о неподтверждении факта возгорания.

— Доводим до сведения жителей, что при наличии факта возгорания необходимо обращаться в противопожарную службу ДЧС по номерам 101 или 112 для экстренного реагирования. Также доводим до сведения, что за распространение заведомо ложной информации действуют нормы ответственности, согласно Уголовному кодексу РК. Департамент экологии осуществляет постоянный мониторинг социальных сетей и принимает меры реагирования согласно возложенной компетенцией, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что около месяца горел полигон ТБО возле Атбасара. Местные жители устали жить в дыму, а контролирующие органы продолжали штрафовать обслуживающее предприятие.