Высадили и забыли: почему в Уральске засохли деревья

Как сообщил председатель общественного объединения «Западно-Казахстанское экологическое географическое общество» Дархан Сариев, недавно экологи проверили участок с компенсационными посадками вдоль трассы Уральск — Саратов в поселке Зачаганск, в районе торгового дома «Меркурий» (ныне «Мастер дом»).

— Все посаженные деревья засохли. Кто принял решение высаживать деревья посреди степи, где их не поливают? Мы считаем, что это результат безответственного отношения местных исполнительных органов к зеленым насаждениям. Сейчас известно, что началось строительство нового моста, который соединит микрорайон «Ақжайық» с Уральском. В связи с этим планируется вырубить более 1 тысячи деревьев. Взамен должно быть высажено более 10 тысяч компенсационных саженцев. Чтобы ситуация не повторилась, как при строительстве торгового дома, мы устанавливаем за этим процессом общественный контроль. На самом деле, если разработать конкретный проект и качественно его реализовать, за счет компенсационных посадок можно озеленить Уральск, — считает Д. Сариев.

В связи с этим мы направили запрос в акимат города Уральска.

Согласно информации городского акимата, в районе бывшего торгового дома «Меркурий» в рамках работ по озеленению были высажены саженцы деревьев. Однако в зимне-весенний период из-за стока воды, поступающей с возвышенности, часть территории была размыта, в результате чего часть саженцев не сохранилась.

В настоящее время для систематизации работ по озеленению определяются конкретные участки в поселках Деркул и Зачаганск, а также на территории города. В дальнейшем саженцы будут высаживаться планово, а за их состоянием и надлежащим уходом будет установлен соответствующий контроль.

Что касается строительства моста через реку Шаган, который соединит Уральск с микрорайоном «Ақжайық», то в зоне реализации проекта насчитывается 1 150 зеленых насаждений, включая деревья и кустарники. Эти данные указаны в соответствии с актом учета зеленых насаждений.

В настоящее время основная часть подготовительных работ на объекте завершена. На территории проведения работ осталось около 100 невырубленных зеленых насаждений. Большинство из них составляют кустарники, также имеются деревья различных размеров.

— В соответствии с действующими требованиями взамен каждого вырубленного дерева проводится посадка 10 компенсационных саженцев. Таким образом, с учетом 1 150 зеленых насаждений планируется высадить около 11 500 компенсационных саженцев. Места их посадки в настоящее время определяются. В дальнейшем рассматривается возможность проведения этих работ в рамках новых проектов, направленных на развитие жилого массива «Ақжайық» в Уральске. Конкретное место и сроки посадки компенсационных саженцев будут дополнительно определены в установленном порядке, после чего будет предоставлена соответствующая информация, — говорится в официальном ответе.

Ранее экологи объяснили почему в реке Жайык в Западно-Казахстанской области появилась пена зеленого цвета.