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    Экологи нашли следы нефтепродуктов в реке Есентай в Алматы

    В Алматы экологи провели лабораторные исследования воздуха, воды, почвы и промышленных выбросов на различных объектах города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    река есентай
    Фото: Александр Павский /Kazinform

    Об этом сообщил руководитель департамента экологии по городу Алматы Динмухамед Лесбеков.

    – Лабораторный контроль позволяет объективно оценивать состояние окружающей среды и своевременно реагировать на возможные нарушения экологических требований, – отметил Динмухамед Лесбеков.

    Специалисты обследовали состояние рек Есентай, Большая и Малая Алматинка, Аксай, Баскарасу и озера Сайран. По результатам исследований превышение содержания нефтепродуктов выявлено только в реке Есентай, тогда как на остальных контрольных точках превышений нормативов не зафиксировано. Анализ проб почвы также не выявил превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

    При этом случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха и водоемов в Алматы не зарегистрировано.

    Также в первом полугодии экологи провели инструментальный контроль 446 дизельных автомобилей, у 71 транспортного средства выявили превышения нормативов выбросов. В отношении нарушителей приняли меры административного воздействия, а общая сумма штрафов составила более 32,6 млн тенге.

    Напомним, в конце 2025 года в Алматы приняли правила охраны атмосферного воздуха.

    Казахстан Экология Алматы Реки Окружающая среда
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор