Экологи нашли следы нефтепродуктов в реке Есентай в Алматы

В Алматы экологи провели лабораторные исследования воздуха, воды, почвы и промышленных выбросов на различных объектах города, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил руководитель департамента экологии по городу Алматы Динмухамед Лесбеков.

– Лабораторный контроль позволяет объективно оценивать состояние окружающей среды и своевременно реагировать на возможные нарушения экологических требований, – отметил Динмухамед Лесбеков.

Специалисты обследовали состояние рек Есентай, Большая и Малая Алматинка, Аксай, Баскарасу и озера Сайран. По результатам исследований превышение содержания нефтепродуктов выявлено только в реке Есентай, тогда как на остальных контрольных точках превышений нормативов не зафиксировано. Анализ проб почвы также не выявил превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

При этом случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха и водоемов в Алматы не зарегистрировано.

Также в первом полугодии экологи провели инструментальный контроль 446 дизельных автомобилей, у 71 транспортного средства выявили превышения нормативов выбросов. В отношении нарушителей приняли меры административного воздействия, а общая сумма штрафов составила более 32,6 млн тенге.

Напомним, в конце 2025 года в Алматы приняли правила охраны атмосферного воздуха.