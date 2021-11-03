РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:02, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Экологи Караганды: Сливаемая вода в парковое озеро не загрязнённая

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В воде, сливаемой после очистки труб новой магистрали в парковое озеро Караганды, не обнаружено хозяйственно-бытовых признаков загрязнений. Такое заключение сделали экологи после лабораторных исследований, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По факту сброса вод в озеро центрального парка, 27 октября специалистами департамента осуществлен визуальный осмотр места сброса. В ходе осмотра установлено, что в озеро сбрасывается глинистая вода из полипропиленовой трубы диаметром 800 мм. Также установлено, что возле входа в центральный парк, вдоль дороги по ул. Воинов-Интернационалистов осуществляется замена труб.

    Как сообщили в ТОО «Караганды Су», с 27 октября проводятся технологические мероприятия по опрессовке, промывке труб, что является обязательным при вводе в эксплуатацию новой линии водовода.

    «Отделом лабораторно-аналитического контроля проведен отбор проб воды. При проведении исследований результаты сравнивались с предельно-допустимой концентрацией загрязняющих веществ для водоемов культурно-бытового назначения. Полученные результаты показали, что в составе сбрасываемой воды нет признаков хозяйственно-бытового загрязнения», - сообщили в департаменте экологии Карагандинской области.

    Напомним, карагандинцев возмутило видео , опубликованное в социальных сетях, где были кадры слива мутной воды в озеро Центрального парка. Тогда городская власть поспешила успокоить горожан, сообщив что это не чистая вода после промывки труб новой магистрали.


    Теги:
    Экология Акимат Карагандинская область Общество для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!