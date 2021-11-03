Экологи Караганды: Сливаемая вода в парковое озеро не загрязнённая

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В воде, сливаемой после очистки труб новой магистрали в парковое озеро Караганды, не обнаружено хозяйственно-бытовых признаков загрязнений. Такое заключение сделали экологи после лабораторных исследований, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По факту сброса вод в озеро центрального парка, 27 октября специалистами департамента осуществлен визуальный осмотр места сброса. В ходе осмотра установлено, что в озеро сбрасывается глинистая вода из полипропиленовой трубы диаметром 800 мм. Также установлено, что возле входа в центральный парк, вдоль дороги по ул. Воинов-Интернационалистов осуществляется замена труб.

Как сообщили в ТОО «Караганды Су», с 27 октября проводятся технологические мероприятия по опрессовке, промывке труб, что является обязательным при вводе в эксплуатацию новой линии водовода.

«Отделом лабораторно-аналитического контроля проведен отбор проб воды. При проведении исследований результаты сравнивались с предельно-допустимой концентрацией загрязняющих веществ для водоемов культурно-бытового назначения. Полученные результаты показали, что в составе сбрасываемой воды нет признаков хозяйственно-бытового загрязнения», - сообщили в департаменте экологии Карагандинской области.

Напомним, карагандинцев возмутило видео , опубликованное в социальных сетях, где были кадры слива мутной воды в озеро Центрального парка. Тогда городская власть поспешила успокоить горожан, сообщив что это не чистая вода после промывки труб новой магистрали.