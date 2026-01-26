Экологи Актобе не смогли завершить проверку подрядчика мусорного полигона

Экологи зафиксировали факт сброса твердых бытовых отходов рядом с мусорным полигоном в городе Актобе и провели проверку. В поле зрения попали компания по вывозу мусора ТОО «NEO PLUS» и компания «Таза әлем 12», которая на тот момент осуществляла доверительное управление полигоном. ТОО «NEO PLUS» было привлечено к административной ответственности за захламление огражденной территории возле полигона. После проверки нарушения были устранены. А руководитель компании «Таза әлем 12» отказался от встречи с экологами.

— Мы не смогли завершить проверку в отношении компании «Таза әлем 12», поскольку ее руководитель выступил против проверки и создавал препятствия. Он уклонялся от ознакомления с актом проверки, избегал контакта и общался только по телефону. Согласно Предпринимательскому кодексу, мы обязаны заранее ознакомить проверяемую сторону с актом. Поэтому проверка была остановлена. По требованиям кодекса на это отводится всего пять рабочих дней. После того как мусор скопился возле полигона, департамент направил письмо в акимат города с требованием принять меры. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе частично очистил территорию. Несмотря на это, руководитель отдела был привлечен к административной и дисциплинарной ответственности. Эта работа будет продолжена и в текущем году. Возможно, из-за выпавшего снега не удалось полностью собрать мусор, — сообщил заместитель руководителя департамента экологии Актюбинской области Талап Уснадин.

Когда экологам поступило уведомление, сообщалось, что компания «Таза әлем 12» якобы повторно выкапывала мусор на старом полигоне. Однако проверить достоверность этой информации не представилось возможным.

— В Предпринимательском кодексе есть пробелы. Мы направляли письмо по адресу заказным отправлением, но его не приняли. Ответственность за воспрепятствование проверке не предусмотрена, — отметил Талап Уснадин.

Напомним, осенью на площадке рядом с мусорным полигоном были сброшены твердые бытовые отходы, после чего экологи начали проверку. Между тем ТОО «Таза Әлем 12», взявшее полигон в доверительное управление, заявило о намерении подать в суд как на компании-перевозчики, так и на акимат. Компания утверждала, что перевозчики не заключили договоры, не выплатили ни одного тенге и на протяжении нескольких месяцев не реагировали на обращения.

О том, как решить мусорный вопрос в Казахстане, мы писали ранее. Подробнее в нашем аналитическом материале.