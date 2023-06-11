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Эколог раскритиковала равнодушие ответственных чиновников в борьбе с лесными пожарами

Автор:  
Серик Сабеков
11 Июня 2023, 20:34
Эколог раскритиковала равнодушие ответственных чиновников в борьбе с лесными пожарами МЧС РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эколог Лаура Маликова в интервью телеканалу Jibek Joly прокомментировала ситуацию с пожаром в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Семипалатинский лес и другие леса - это особые территории, находящиеся под государственной охраной. Посадка, уход и противопожарная защита деревьев в лесах-задача лесников. В лесной отрасли существуют технологии, позволяющие предотвратить немого врага. Стоит отметить, что за 30 лет такой чрезвычайной ситуации не было. Значит, дело не в системе, а в кадрах, которые находятся в министерстве экологии. Они не знают особенностей своей сферы и не хотят брать на себя ответственность», - сказала Лаура Маликова в ходе прямого эфира.

Эколог также раскритиковала равнодушие ответственных чиновников в борьбе с лесными пожарами.

«В ЗКО в 2018 году с помощью дронов удалось определить опасность возможных пожаров в лесах. Но данный проект еще не систематизирован на государственном уровне. В прошлом году после пожара в Костанайской области мы предложили установить внутри леса прибор для измерения температуры воздуха. С помощью этого устройства можно предотвратить возможные пожары. О нем говорили и лесники. Проблема здесь в равнодушии чиновников, невыполнении ими своих обязанностей», - добавила она.


Происшествия   Пожар   Минэкологии  
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