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    20:17, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Эколог: Атомная и водородная энергетика – перспективные источники энергии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидат PhD в области экологии с семилетним опытом исследовательской работы в области экологии, экотренер Вероника Дашкова поделилась мнением об инициативе Президента РК касательно внедрения «мирного атома», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, я поддерживаю мнение нашего Президента. Я вижу в этом актуальность, это резонное предложение. Потому что, если мы хотим достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году, и перейти на альтернативные источники энергии вместо нефти и угля, соответственно нам нужно подумать об обеспечении энергией нашей страны. Развитие атомной и водородной энергетики являются одними из потенциально перспективных, потому что помимо возобновляемых источников энергии наподобие ветровой и солнечной, нам действительно нужна более стабильная база», - сказала вероника Дашкова в телефонном разговоре с корреспондентом «Казинформа».

    «Конечно, к этому вопросу нужно подходить более аккуратно, потому что атомная и водородная энергетика – это целая область, где необходимы квалифицированные знания и специалисты, а также внедрение новых технологий. И все это должно внедряться аккуратно и разумно, рационально. Я считаю, что эта инициатива может послужить нашей стране в будущем», - добавила эколог.

    Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил поручение в части борьбы с ожидаемым дефицитом электроэнергии.

    Также Глава государства поручил Правительству подготовить предложения по внедрению водородной энергетики.



    Теги:
    Президент Президент Казахстана Мнения Послание Президента-2021 Экология Энергетика Реформы Токаева Послание Президента РК
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