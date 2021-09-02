Эколог: Атомная и водородная энергетика – перспективные источники энергии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидат PhD в области экологии с семилетним опытом исследовательской работы в области экологии, экотренер Вероника Дашкова поделилась мнением об инициативе Президента РК касательно внедрения «мирного атома», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, я поддерживаю мнение нашего Президента. Я вижу в этом актуальность, это резонное предложение. Потому что, если мы хотим достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году, и перейти на альтернативные источники энергии вместо нефти и угля, соответственно нам нужно подумать об обеспечении энергией нашей страны. Развитие атомной и водородной энергетики являются одними из потенциально перспективных, потому что помимо возобновляемых источников энергии наподобие ветровой и солнечной, нам действительно нужна более стабильная база», - сказала вероника Дашкова в телефонном разговоре с корреспондентом «Казинформа».

«Конечно, к этому вопросу нужно подходить более аккуратно, потому что атомная и водородная энергетика – это целая область, где необходимы квалифицированные знания и специалисты, а также внедрение новых технологий. И все это должно внедряться аккуратно и разумно, рационально. Я считаю, что эта инициатива может послужить нашей стране в будущем», - добавила эколог.

Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил поручение в части борьбы с ожидаемым дефицитом электроэнергии.

Также Глава государства поручил Правительству подготовить предложения по внедрению водородной энергетики.



