Экодома для многодетных построят в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В микрорайоне Конырат в Балхаше началась подготовка участка для строительства 10 энергосберегающих экодомов. На следующей неделе приступят к строительным работам. Квартиры здесь получат балхашцы из категории социально уязвимых слоёв населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Балхаша Ораз Таурбеков подписал меморандум с компанией «Фабрика тёплых домов». Карагандинские инвесторы будут строить жильё из несъёмной опалубки. Такое строительство отличается надёжностью, экономичностью и простотой возведения всей конструкции.

Одно здание почти в 200 квадратных метров разделят на две семьи. Обеспечат водой, канализацией и центральным отоплением, поставят ограждение. По словам инвестора, экодома на улице Балхашской сдадут в эксплуатацию в конце осени. Подобное жильё есть в Нур-Султане и Караганде.

На сегодня в очереди на квартиры стоят больше 1 500 балхашцев. Для решения жилищной проблемы руководство города активно привлекает частных застройщиков. На 2021 год заключены шесть меморандумов с инвесторами. Помимо микрорайона Конырат, стройка идёт в 10-м микрорайоне и в Шашубае.