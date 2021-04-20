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    18:08, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Экодома для многодетных построят в Балхаше

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    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В микрорайоне Конырат в Балхаше началась подготовка участка для строительства 10 энергосберегающих экодомов. На следующей неделе приступят к строительным работам. Квартиры здесь получат балхашцы из категории социально уязвимых слоёв населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Балхаша Ораз Таурбеков подписал меморандум с компанией «Фабрика тёплых домов». Карагандинские инвесторы будут строить жильё из несъёмной опалубки. Такое строительство отличается надёжностью, экономичностью и простотой возведения всей конструкции.

    Одно здание почти в 200 квадратных метров разделят на две семьи. Обеспечат водой, канализацией и центральным отоплением, поставят ограждение. По словам инвестора, экодома на улице Балхашской сдадут в эксплуатацию в конце осени. Подобное жильё есть в Нур-Султане и Караганде.

    На сегодня в очереди на квартиры стоят больше 1 500 балхашцев. Для решения жилищной проблемы руководство города активно привлекает частных застройщиков. На 2021 год заключены шесть меморандумов с инвесторами. Помимо микрорайона Конырат, стройка идёт в 10-м микрорайоне и в Шашубае.


    Теги:
    Карагандинская область Жилье Строительство
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