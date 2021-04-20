Экодома для многодетных построят в Балхаше
Аким Балхаша Ораз Таурбеков подписал меморандум с компанией «Фабрика тёплых домов». Карагандинские инвесторы будут строить жильё из несъёмной опалубки. Такое строительство отличается надёжностью, экономичностью и простотой возведения всей конструкции.
Одно здание почти в 200 квадратных метров разделят на две семьи. Обеспечат водой, канализацией и центральным отоплением, поставят ограждение. По словам инвестора, экодома на улице Балхашской сдадут в эксплуатацию в конце осени. Подобное жильё есть в Нур-Султане и Караганде.
На сегодня в очереди на квартиры стоят больше 1 500 балхашцев. Для решения жилищной проблемы руководство города активно привлекает частных застройщиков. На 2021 год заключены шесть меморандумов с инвесторами. Помимо микрорайона Конырат, стройка идёт в 10-м микрорайоне и в Шашубае.