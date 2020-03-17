Экочеллендж стартовал в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения безопасности населения страны Президент РК Касым-Жомарт Токаев издал Указ о введении на территории республики чрезвычайного положения на фоне распространения коронавируса COVID-19. В связи с этим в Туркестанской области принимается комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.
Представители творческой интеллигенции области призвали не поддаваться панике, соблюдать меры предосторожности и проявить терпение.
По словам писателя и лауреата международной литературной премии «Алаш» Мархабата Байгуты, необходимо еще раз показать нашу сплоченность и единство ради будущего нашей страны.
Кроме того, профессор университета МКТУ имени Х.А. Яссауи Бекжигит Сердали отмечает, что в области принимаются все необходимые медицинские, профилактические и организационные меры по недопущению распространения инфекции.
«С сегодняшнего дня все студенты нашего университета перешли на дистанционное обучение. Каждый житель, каждый казахстанец должен соблюдать меры предосторожности и беречь себя», - сказал Б. Сердали.
Вместе с тем собственный корреспондент республиканской газеты «Айқын» в Туркестанской области Тельман Бейсен призывает население не впадать в панику, соблюдать меры профилактики и доверять только официальной информации.
В свою очередь, председатель Совета ветеранов Сайрамского района Байназар Алибек отметил, что противостоять эпидемии коронавируса можно только путем укрепления нашего внутреннего иммунитета.
«Не нужно наводить панику, давайте будем добрее и внимательнее друг к другу. Перенесем массовые семейные торжества и памятные обряды пока действует режим чрезвычайной ситуации», - сказал он.
Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение вводится на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.
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