10 Июня 2022 17:20

Экоактивист Сакен Дилдахмет - о дефиците питьевой воды, вымирании тюленей и популяции волков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы экологии в эти дни выходят на передний план. Этой весной казахстанцы были шокированы массовой гибелью тюленей на побережье Каспия, а экологи забили тревогу из-за возможного дефицита питьевой воды. Об этом и других острых вопросах экологии корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с экоактивистом Сакеном Дилдахметом.

- В Минэкологии заявили о том, что дефицит воды может составить 23 кубокилометров. Может ли страна действительно к 2030 году столкнуться с дефицитом?

- Существует проблема не только по питьевой воде, но и по трансграничным рекам. Последние годы замечаем, что Каспий и Балхаш мелеют. Со стороны наших соседей на Каспий вода поступает не вовремя. Мне кажется, до 2035 года мы столкнемся с большой экологической проблемой. Возможно, Каспий обмелеет с нашей стороны, а Балхаш ожидает трагедия Аральского моря.

На сегодняшний день в стране не так велик запас питьевой воды, хотя водный ресурс является самым ценным природным ресурсом. Поэтому необходимо понимать важность экономии воды. С каждым годом в Казахстане сокращается водный ресурс. Нужно экономить воду, которую мы употребляем. Когда в регионы поступает вода по арычной системе, жители используют ее в большом объеме. Необходимо фиксировано пользоваться водой, поступающей в арычные системы.

На мой взгляд, в первую очередь, следует решить вопрос с соседями по трансграничным водам, потому что от этого зависит положение сельского хозяйства. Многие ученые утверждают, что третья мировая война начнется из-за отсутствия питьевой воды. Мы видим, что многие развитые страны превращают морскую воду в пресную. Лесистость территории составляет всего 4,8% от общей территории. В основном у нас пустынные, полупустынные земли, где практически нет большого резерва воды. Думаю, что мы придем к правильному решению проблемы и экономии воды.

- Как можно предотвратить массовую гибель тюленей. Как вы считаете, в чем кроется главная причина их вымирания?

- Ежегодно с наступлением весны выявляются многочисленные факты гибели тюленей. Этот год не стал исключением. Причины гибели тюленей разные - технические, естественные.

Тюлени попадают на ледоколы нефтяных компаний, на большие судна. Они получают разные порезы и травмы. В этой связи фиксируются факты смерти тюленей. Остро стоит вопрос по экосистеме Каспийского моря. На Каспии на протяжении 30-40 лет добывается нефть, соответственно, бывают разные сливы, меняется и рушится экосистема моря. Это напрямую влияет на сокращение их популяции, ухудшение здоровья тюленей. Главная причина – сокращение мест обитания. В основном тюлени обитают в северной части Каспийского моря на льдах. А эта часть Каспийского моря мелеет. Во время окота тюленей п рактически нет льда. Климат с одной стороны меняется - нет толстых слоев льда, как раньше.

Еще одна причина гибели тюленей – сокращение кормовой базы. Тюлени питаются разными видами рыб. В основной рацион также входит килька, хотя ее численность тоже уменьшается. Уже сейчас к проблеме вымирания тюленей подключились другие страны. Каспийские тюлени включены в Красную книгу в пяти странах, где они обитают. С 2021 года совместно с Российской Федерацией в Казахстане начата работа по изучению популяции каспийского тюленя на северной части Каспийского моря. Сейчас ученые, специалисты изучают сокращение их популяции.

- Как следует развивать экотуризм? Ведь строительством гостиниц и отелей в Национальных парках или на урочище вопрос не решить.

- Неоднократно вопрос адресовался министру экологии. Я против строительства гостиниц в национальных парках. Национальные парки и заповедники – это особо охраняемые территории, которые стали домом для дикой природы. Там обитают животные и растения, внесенные в Красную книгу. Дикая природа сохранялась тысячелетиями, веками. Мы не должны рассматривать строительство гостиниц на территории национальных парков. Сформировалось неправильное понятие экотуризма. Для привлечения туристов внутри национальных парков строят гостиницы. Однако иностранных туристов вовсе не интересуют пятизвездочные отели среди дикой природы. Им хочется увидеть дикую природу Казахстана, пожить в палатках.

Мы не должны передавать земли национальных парков в долгосрочное пользование. К слову, по последним данным, срок пользования сократился с 49 до 25 лет. Можно выдавать на короткий срок пользования - от 1 года до 3 лет. Сеть особо охраняемых природных территорий составляет всего 8% от общей территории Казахстана. Это те дикие места, которые сохранили предки и передали нам. Наша задача - передать это достояние будущим поколениям, увеличивая площадь особо охраняемых природных территорий.

Можно строить отели и хостелы близ района, где находятся национальные парки. Благодаря этому будут развиваться районы, села.

Рядом с национальным парком Кольсайские озера есть небольшой район. Жители вложили средства, кто-то построил времянку, кто-то отель, а кто-то баню топит для туристов. Эти районы, села находятся рядом с национальными парками. Сейчас создаются рабочие места, люди из больших городов возвращаются в аулы. На территории урочища Бозжыра нельзя строить гостиницу. Это естественный прекрасный ландшафт, который необходимо сохранить. В западных странах есть заповедники и парки, построенные на одном туристическом маршруте. Проехав 50 км там, вы не увидите гостиниц или отелей в национальных парках. Они понимают, что не смогут восстановить эту природу, если потеряют. Сегодня налево и направо раздаются земли национальных парков. Государство должно понимать, что эти земли находятся в государственной собственности. Президент говорил, что все природные ресурсы будут в собственности народа. Думаю, после референдума мы ощутим изменения. Народ должен активно участвовать и понимать, что мы должны сохранить главные ценности.

- Вы выражали обеспокоенность по поводу крайне низкой популяции волков. Можете разъяснить вашу позицию?

- Волки составляют главную цепочку в природной экосистеме. По данным Министерства экологии, популяция волков в 2021 году составила более 12 тыс. особей. Если рассматривать конец 80-х - начало 90-х годов, в Казахстане обитали более 60 тыс. голов волков. Если их популяция сократится, возникнет вопрос в экосистеме, появятся разные болезни и вирусы. Волки - санитары леса, природы. Мы не должны их истреблять. К сожалению, в пяти областях страны в степной местности практически не осталось волков. Там объявлен мораторий на отстрел. Мы должны понимать, что главную цепочку в природной экосистеме составляют волки. Если их будет много, соответственно, возрастет популяция копытных.

Волки сортируют больных, старых, диких животных, едят падаль. Соответственно, среди диких животных и домашнего скота не будет разных вирусных болезней.

Мы видим, как охотники безжалостно убивают волков. У них практически не остается шанса. Охотники замечают стаю, убивают вожака. Каждый второй берет оружие и стреляет в них. Это стало не охотой, а хобби. Есть охотники, которые отстреливают 20 или 30 волков. А без волков экосистема вымрет. Поэтому мы бьем тревогу. Чтобы повысить экоосознанность населения, необходимо развить экокультуру. Когда люди экологичны и культурны, они будут нести ответственность за природу, не станут бросать мусор, где попало, постараются использовать многоразовую посуду. Необходимо поработать в информационном поле, часто освещать вопросы экологии, обучать детей, проводить экологические часы.