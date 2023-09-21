ЭКО: в 2023 году в Астане выделены 554 квоты

В этом году в Астане были выделены 554 квоты на процедуры экстракорпорального оплодотворения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Процедура экстракорпорального оплодотворения относится к высокотехнологичным медицинским услугам и является дорогостоящей. Ранее она проводилась в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Однако финансирование было незначительным, в год выделялось порядка 900-1000 квот. С 2021 года по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Казахстане реализуется программа «Аңсаған сәби», которая предусматривает ежегодное выделение 7 000 квот на экстракорпоральное оплодотворение до 2026 года. Таким образом, число квот на ЭКО выросло в семь раз.Благодаря современной медицине и государственной поддержке возможностей для семей иметь детей стало больше. Пациенты с различными формами бесплодия могут бесплатно пройти дорогостоящую процедуру экстракорпорального оплодотворения в рамках ОСМС, - сообщает филиал по г. Астане НАО «Фонд социального медицинского страхования.

Квоты распределяются в зависимости от количества женщин репродуктивного возраста, проживающих в регионе. По городу Астане на 2021 год было выделено 487 квот, в 2022-м – 518, а в 2023 году их количество увеличилось до 554.

Процесс получения квоты на процедуру ЭКО в рамках ОСМС упростили. Все требования, которым должны соответствовать претенденты, изложены в приказе Министерства здравоохранения РК «Об утверждении правил и условий проведения вспомогательных репродуктивных методов и технологий.

С начала реализации программы «Аңсаған сәби» в приказ были внесены изменения. Расширен перечень показаний, при которых супружеская пара может претендовать на квоту (различные виды мужского и женского бесплодия), включена процедура с использованием искусственного оплодотворения в систему ОСМС при обструктивной форме азооспермии, проводящаяся при удовлетворительных анализах ФСГ и кариотипа.

Основным показанием для ЭКО является бесплодие, не поддаю­щееся гормональной и хирургической коррекции. При этом самые важные показатели для женщин – достаточный овариальный резерв и отсутствие противопоказаний со стороны здоровья для вынашивания беременности. Претендовать на квоту могут супружеские пары (состоящие как в официальном, так и в гражданском браке) состоящие на диспансерном учете в поликлинике по месту прикрепления с диагнозом «бесплодие» по месту жительства и быть участником ОСМС. Их медицинские данные тщательно рассматривает рабочая группа управления общественного здравоохранения по распределению квот на ЭКО в рамках ОСМС, - пояснила заместитель директора по амбулаторной службе городской многопрофильной больницы № 2 Астаны, акушер-гинеколог высшей категории Сауле Ибраева.

В Казахстане разработаны критерии отбора супружеских пар для лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий за счет средств республиканского бюджета. Для супружеских пар, участвующих в программе обязательна постоянная регистрация по месту жительства в Казахстане. Пациентка должна быть гражданкой Казахстана и ее возраст не должен превышать 42 лет на момент включения в регистр «Лист ожидания».

Пара сама выбирает клинику для экстракорпорального оплодотворения. В стране эту процедуру оказывают 19 медицинских организаций, четыре из которых расположены в Астане: это – Корпоративный фонд «University Medical Center», ТОО «Геном Астана», ТОО «Астана Эколайф» и ТОО «Экомед плюс».

В рамках обязательного социального медицинского страхования процедуру ЭКО можно пройти бесплатно один раз в год. По результатам за 2021-2023 годы эффективность программ составила в среднем 38%. За 2021 год родилось 122 ребенка, в 2022 году – 128 детей. Многоплодная беременность является высоким фактором риска по невынашиванию и перинатальной заболеваемости. Поэтому в последнее время имеется четкая тенденция у репродуктологов к уменьшению переносов нескольких эмбрионов. В 2021 году в Астане родились в рамках программы 10 двойняшек, в 2022 году – одна тройня и 15 двойняшек, в 2023 году у 4 супружеских пар уже родились двойняшки.

Процедура ЭКО в рамках ОСМС предусматривает вспомогательные репродуктивные технологии – это цикл, в котором последовательно следуют проведение стимуляции суперовуляции, трансвагинальная пункция яичников, забор яйцеклетки, инсеминация ооцита (ооцитов) или инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ), культивирование эмбрионов, их перенос, включая замороженных, когда есть для этого показания.

Благодаря внедрению системы ОСМС проведение процедуры ЭКО стало доступно для многих супружеских пар, которые раньше могли эту процедуру пройти только на платной основе. Программа дала возможность расширить перечень показаний при различных видах бесплодия. В результате проведенной работы получаем много положительных отзывов от супружеских пар, которые стали счастливыми родителями. Это – главная цель организации всей нашей работы, - отметила Сауле Ибраева.

Проблема, связанная с трудностями фертильности как мужчин, так и женщин характерна не только для нашей республики, но и для всего мира,частота бесплодия доходит до 20%. В Казахстане этот показатель, как отмечают экспер­ты, составляет 15%. То есть каждая шестая семья имеет проб­лемы с рождением детей. Причем каждая пятая пара распадается именно по этой причине.

Благодаря современным методам диагностики можно дос­таточно точно установить основные причины заболевания и назначить эффективное лечение. Почти в 40% случаев имеется патология репродуктивной системы мужчины, 30% – это комбинированные факторы (мужской и женский).

Поэтому очень важно как женщинам, так и мужчинам свое­временно уделять внимание своему здоровью, обращаться за медицинской помощью, чтобы не допустить прогрессирования патологий, которые могут привести к бесплодию.