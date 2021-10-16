«Екі тіл, екі қанат» - универсальная формула языковой политики

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Развитие государственного языка в Казахстане обсуждали участники завершившейся сегодня в Таразе двухдневной Международной научно-практической конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Саиров на пленарном заседании научно-практической конференции «Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и задачи на будущее» высказался о языковой политике, проводимой в Казахстане.

«Духовные процессы, которые происходят внутри казахского социума, направлены только вовнутрь этноса, - сказал спикер. - Мы никогда определенные границы не переходим. И, когда мы говорим о том, что – да, нужно внедрять государственный язык, мы не говорим о том, что обязательно должно быть против какого-либо другого языка».

Мажилисмен напомнил, что еще на заре Независимости, с начала 90-х годов, в Казахстане появилась формула «Екі тіл, екі қанат».

«Это была очень хорошая формула, которая должна была действовать – «Екі тіл, екі қанат», то есть «Два языка – два крыла». Они должны быть одинаковы. Если птица хочет летать, то эти крылья должны между собой балансировать. Сегодня проблема именно в крыле казахского языка. И этот дисбаланс необходимо обязательно нивелировать, для того чтобы наше государство шло вперед. И шло эффективно вперед. Ведь если мы этот вопрос решим, тогда никаких «патрулей» нигде не будет», - считает депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Саиров.

Ранее выступивший на конференции аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев подчеркнул , что на территории Жамбылской области сохраняется межнациональная стабильность, и для этого делается всё возможное. Все нации, проживающие на территории региона, имеют возможность сохранять свой язык, традиции, обычаи, знать свою историю.

«Сегодня сформированы все правовые основы для становления казахского языка в качестве объединяющего фактора. Вопрос только в желании и мотивации», - сказал выступивший на конференции вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан Болат Тлепов, подчеркнув при этом, что знание государственного языка является долгом и обязанностью каждого гражданина Казахстана.