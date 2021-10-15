Ехавшего по встречке водителя автобуса накажут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы установила личность водителя автобуса, ехавшего по встречной полосе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с нарушением правил дорожного движения появилось ранее в сети.

«Проведена проверка, правонарушитель установлен - им оказался гражданин Серикбаев З., 1990 года рождения. Собранный материал за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.596 ч.3 КРК об АП (выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения) направлен для рассмотрения в суд», - сообщил заместитель начальника полиции Алматы Рустам Абдрахманов.





Ранее также сообщалось, что в Алматы водитель автобуса сбил мопедиста и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.