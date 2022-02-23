Ехал задним ходом по улицам Алматы: водителя наказали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водителя легковушки, ехавшего задним ходом по улице Саина в Алматы, наказали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором водитель автомашины марки «Lexus» без госномеров едет по встречной полосе задним ходом. Его сопровождает группа автомобилистов со включенными сиренами и сигналами. Заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов сообщил, что правонарушитель установлен - это гражданин М., 2004 года рождения.

«Гражданин привлечен к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 590 ч.2, 590 ч.5, 590 ч.7, 595 ч.2, 602 ч.1-1, 603 ч.2, 612 ч.2 и 614 ч.1 КРК об АП. Проверка в отношении других правонарушителей продолжается», - написал Рустам Абдрахманов на своей странице в Facebook.