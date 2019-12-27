Его состояние стабильное - вице-министр о младенце, которого спас полицейский

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О состоянии ребенка, которого с места крушения самолета спас полицейский, рассказал вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только что мы провели обход детской больницы. Навестили в том числе этого 9-месячного ребенка. Его состояние стабильное», - сказал К. Надыров.





Ранее полицейский Жаксылык Султанов рассказал, как спасал ребёнка.

Отметим, трогательное видео со спасением младенца появилось в соцсетях. Состояние всех детей ранее прокомментировал главный врач ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» Абай Кусаинов.

Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным, число погибших составило 12 человек. По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.