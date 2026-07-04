Египет в серии пенальти обыграл Австралию и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Египта стала участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду Австралии в серии послематчевых пенальти, передает корреспондент агентства Kazinform.

Матч 1/16 финала, состоявшийся в Арлингтоне (США), завершился в основное и дополнительное время со счетом 1:1.

Египетская команда открыла счет на 13-й минуте благодаря точному удару Эмама Ашура. Во втором тайме Австралия восстановила равновесие после автогола защитника сборной Египта Мохамеда Хани на 55-й минуте.

Победитель встречи определился в серии пенальти, где точнее оказались футболисты Египта — 4:2.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Египта сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Ранее Швейцария вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Алжир.