Швейцария вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Алжир

Сборная Швейцарии стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду Алжира со счетом 2:0, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча 1/16 финала состоялась в Ванкувере (Канада) на стадионе «Би-Си Плэйс».

Швейцарцы вышли вперед уже на 10-й минуте благодаря точному удару Бриля Эмболо. Сразу после перерыва преимущество своей команды удвоил Дан Ндой, установив окончательный счет — 2:0.

В 1/8 финала сборная Швейцарии сыграет с победителем матча между Колумбией и Ганой.

На групповом этапе швейцарцы заняли первое место в группе B, тогда как сборная Алжира вышла в плей-офф с третьей позиции в группе J.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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