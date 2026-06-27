Египет сыграл вничью с Ираном и вышел в плей-офф чемпионата мира-2026

Сборная Египта сыграла вничью с Ираном в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года и обеспечила себе выход в плей-офф турнира, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча группы G, состоявшаяся в Сиэтле (США), завершилась со счетом 1:1.

Египтяне открыли счет уже на 5-й минуте благодаря точному удару Махмуда Сабера. Вскоре Иран получил право на пенальти, однако Мехди Тареми не сумел реализовать 11-метровый удар. Спустя несколько минут Рамин Резаян восстановил равновесие.

В концовке встречи Шоджа Халилзаде отправил мяч в ворота Египта, однако после проверки эпизода арбитр отменил гол из-за положения «вне игры».

По итогам группового этапа Египет набрал 4 очка и вышел в 1/16 финала. Сборная Ирана с тремя очками занял третье место.

Ранее сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира.