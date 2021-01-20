Египет и Катар восстановили диломатические отношения

КАИР. КАЗИНФОРМ - Арабская Республика Египет и Государство Катар договорились о восстановлении прерванных в 2017 году дипломатических отношений, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство иностранных дел Египта.

Согласно распространенному 20 января заявлению внешнеполитического ведомства Египта, «Арабская Республика Египет и Государство Катар обменялись официальными нотами, согласно которым обе страны согласились возобновить дипломатические отношения».

Как сообщается, восстановление отношений последовало за прошедшим 5 января в Саудовской Аравии 41-м Саммитом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, на котором было принято решение о прекращении странами-участницами организации каких-либо разногласий с Катаром и восстановлении с ним дипломатических отношений. От Египта на мероприятии присутствовал министр иностранных дел Арабской республики Самех Шукри.

Соглашение получило название «Декларация Эль-Улаа» в честь места проведения саммита – одноименного региона на северо-западе Саудовской Аравии.

Помимо восстановления дипломатических отношений, было объявлено о возобновлении с Катаром авиасообщений и снятии с него сухопутной, морской и воздушной блокады.

Как сообщило Министерство гражданской авиации Египта, с 12 января открыто воздушное пространство страны для катарской авиации, а регулярное авиасообщение между странами возобновилось 18 января.