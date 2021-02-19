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    12:54, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Эффективны ли дроны в поиске потерявшихся туристов в горах

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель Службы спасения Алматы Дмитрий Чухонцев рассказал об эффективности квадрокоптера в поиске потерявшихся людей в горах. Он привел в пример недавний случай, когда в районе Шымбулак было найдено тело туриста, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Да, действительно, в недавнем случае был применен дрон для поиска пострадавшего человека в районе Шымбулак. Он показал свою эффективность в поиске. Я думаю, что будем его использовать и в дальнейшем. Надо учитывать, что дроны, которые используются в горах, должны быть большие, профессиональные. Они должны позволить в тяжелых условиях в высокогорьях отследить маршрут движения туриста, а также координировать действие всех спасательных групп», - сказал в ходе брифинга в РСК руководитель Службы спасения Алматы Дмитрий Чухонцев.

    По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос приобретения мощного дрона для обеспечения спасательных формирований и ведения поисковых операции.

    «В прошлый раз, когда мы не могли поднять вертолет, было туманно. Выше 2500 метров, где происходили поиски, облачность была до 2500 метров. В данном случае в горах погода отличается от городских условий. Если невозможно поднять вертолет для поиска из-за тумана, метеоусловия, которые присутствует на аэродроме вылета, то в данном случае в горах можно использовать при хорошей видимости дроны. Мы будем комплексно подходить к каждому вопросу. Если имеется возможность поднять вертолет, то он будет подниматься на поиски. Тем более можно дозабросить дополнительные группы спасателей в место поиска. А дрон - очень мобильный и присходит на близком действий. Он занимает меньше времени, нежели поднимать вертолет и выполнять поисковые работы», - пояснил спикер.

    Напомним, недавно более 60 спасателей Алматы искали пропавшего в горах мужчину. 12 февраля тело мужчины 1981 года рождения было найдено в ущелье «Шымбулачка» без признаков жизни. Для его поиска был привлечен беспилотник (дрон), который поднимался более пяти раз на высоту более 3 300 метров над уровнем моря. Во время подъема дрон зафиксировал след падения человека, что позволило сориентировать по следу спасателей и локализовать зону поиска.




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    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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