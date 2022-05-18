18 Мая 2022 14:39

Эффективную систему противодействия биоугрозам планируют создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект Закона РК «О биологической безопасности» находится на рассмотрении Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая весь негативный опыт системы здравоохранения в период пандемии коронавируса, мы усиливаем мероприятия, направленные на формирование современной системы прогнозирования и профилактики эпидемиологических рисков. В рамках реализации поручения Главы государства разработан проект Закона РК «О биологической безопасности». 28 апреля 2022 года данный законопроект принят Сенатом Парламента РК. На сегодняшний день законопроект находится на рассмотрении Главы государства», - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По словам министра, основная цель законопроекта - раннее выявление, предупреждение и профилактика биологических рисков.

Существуют следующие основные биологические опасности: природные очаги особо опасных инфекций, которые распространены на всей территории страны. Например, чума (существует в 10 областях), туляремия (в 12 областях), геморрагическая лихорадка (в 4 областях и в Шымкенте). Во-вторых, опасные инфекции, которые завозятся извне. В результате расширения Казахстаном международных туристических и деловых связей ежегодно фиксируются случаи завоза холеры. В 2019 году из Индии завезено 4 случая холеры, из Таиланда - 3 случая лихорадки Денге, из тропических стран - 4 случая малярии. В-третьих, нарушение требований при работе с патогенными биоагентами. В-четвертых, воздействие на источники повышенной опасности в итоге чрезвычайных ситуаций и актов терроризма. В-пятых, нехватка квалифицированных кадров в области биологической безопасности.

«По законопроекту планируется создание эффективной системы противодействия биологическим угрозам в рамках следующих направлений: стратегическое планирование; создание скоординированной межведомственной системы государственного управления и усиление ее профилактической функции; обеспечение готовности профильных служб и населения к возможным чрезвычайным ситуациям; создание единой системы учета и мониторинга данных об обороте патогенных биоагентов и создание национальной системы мониторинга микроорганизмов.

В рамках реализации национального проекта «Здоровая нация» до 2026 года предусмотрены ежегодные мероприятия по оснащению 3 лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизой. В 2021 году оборудованы 3 лаборатории. В этом году будет оснащено еще 3 лаборатории», - пояснила Ажар Гиният.