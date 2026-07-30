Эффективность руководителей в Узбекистане будут оценивать по экономии воды

Ежегодно в марте в Узбекистане будет проводиться «Месячник экономии воды», в рамках которого предусмотрены мероприятия по популяризации культуры бережного отношения к водным ресурсам, передает агентство Kazinform.

Согласно Указу о повышении эффективности использования водных ресурсов, показатели эффективности руководителей республиканских органов исполнительной власти и их заместителей с 1 января 2027 года будут оцениваться в том числе по критериям экономии питьевой воды и установки современных счетчиков с дистанционной передачей данных предприятиям водоснабжения.

В случае если республиканские органы исполнительной власти и хозяйственные объединения не установят современные счетчики воды с дистанционной передачей данных, они будут взяты под контроль Генеральной прокуратурой.

Также с 1 апреля 2027 года для бюджетных организаций будут введены единые по всей республике тарифы на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения.

Помимо этого, будет организован раздельный учет процессов производства и поставки питьевой воды.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан создадут комиссию по управлению трансграничными водами.



