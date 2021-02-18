Эффективность принятых законов будут оценивать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра юстиции РК Марата Бекетаева, который выступил с основным докладом по документу, законопроект разработан в целях разработки законов, проведения по ним общественных обсуждений и совершенствования процедур принятия законов.

«Законопроектом предусматриваются следующие основные положения. Первое – внедрение новых этапов законотворческой деятельности, соответствующих концепции «слышащего государства». В частности, заинтересованными органами разрабатывается консультативный документ регуляторной политики. В этом документе указываются проблемы и возможные решения. Он будет обсуждаться с целевыми группами, чьи интересы затрагиваются. По итогам обсуждения будет разработана концепция законопроекта. Это официальное заявление регулирующего органа, в котором указаны конкретные предложения», - сказал Марат Бекетаев на пленарном заседании Сената.

Во-вторых, подчеркнул министр, предусматривается расширение подходов к общественному обсуждению законопроектов. В целях предварительной подготовки граждан к новому урегулированию каждый законопроект и принятый закон будут сопровождаться информационно-разъяснительной программой.

«Третье – повышение качества научной правовой экспертизы законопроектов. Рекомендуется не ограничиваться научными ресурсами одной организации, а привлекать к этой работе всех научных экспертов в стране, обладающих соответствующими знаниями, координацию этой работы возложить на Институт законодательства и правовой информации.

Четвертое - установление на законодательном уровне практики «переходного периода» в отношении норм, возлагающих дополнительные обязанности на граждан и бизнес. Нормы, устанавливающие новые задачи, будут введены не ранее 60-дневного срока со дня принятия, по мере готовности населения и бизнеса», - отметил глава Минюста.

«В-пятых, будет проведена оценка эффективности принятых законов. После принятия законов предлагается оценивать их эффективность. Эта обязанность будет возложена на государственные органы, разработавшие закон. Для оценки эффективности принятого закона органом-разработчиком подготавливается отчет со сравнительными результатами нового регулирования. Данный отчет будет применяться в рамках правового мониторинга, а также может обсуждаться на парламентских слушаниях или на правительственном часе», - заключил М. Бекетаев.