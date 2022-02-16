Эффективность инвестиций в Казахстане оценил эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане существует значительный потенциал привлечения дополнительного финансирования для развития экономики, но его раскрытие потребует корректировки ряда подходов в работе с инвесторами. Таким мнением поделился главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Вячеслав Додонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, инвестиции – это один из основных источников финансирования экономического развития страны. Использование инвестиций осуществляется по широкому кругу направлений, но в контексте модернизации экономики, ее диверсификации, повышения производительности и конкурентоспособности наиболее важным является такое направление, как инвестиции в основной капитал. Это строительно-монтажные работы, приобретение и ввод в эксплуатацию основных средств – машин, оборудования, транспорта и прочее.

«В Казахстане основной объем инвестиций в основной капитал осуществляется за счет собственных средств предприятий (около 70%), около 20% - за счет бюджетных средств (республиканский и местный бюджет примерно по 10%) и около 10% - за счет заемных средств. Из этой структуры следует исходить, рассматривая источники средств для развития экономики. Поскольку основным источником финансирования являются собственные средства предприятий, именно в этой сфере необходимо проводить работу по активизации их использования», - пояснил эксперт.

Во-первых, как считает В. Додонов, необходимо стимулировать отечественный бизнес более активно инвестировать в основной капитал. Именно на казахстанские частные предприятия приходится львиная доля таких инвестиций – около 70%, поэтому их необходимо заинтересовать в проведении более активной инвестиционной политики.

«В этом плане очень актуальным и своевременным стало создание по поручению Главы государства Совета отечественных предпринимателей, который сможет выработать эффективные практические предложения, в том числе и в этой сфере. Не секрет, что ранее основной упор делался на взаимодействие государства с крупными иностранными инвесторами, но на иностранные предприятия приходится всего около 11-12% инвестиций в основной капитал Казахстана, поэтому перенос акцентов на отечественный бизнес логичен и позволит добиться определенных результатов в деле активизации финансирования экономического развития», - уточнил он.

Что касается иностранных инвестиций, то в данном случае, по мнению Вячеслава Додонова, необходима некоторая перенастройка их привлечения в части смены как отраслевых приоритетов (с добывающей на обрабатывающую промышленность), так и форм их привлечения. В настоящее время основной объем накопленных в Казахстане иностранных инвестиций – это вложения в различные виды долговых обязательств, на такие виды инвестирования приходится более 70%. Не отвечает потребностям модернизации экономики и отраслевая структура иностранных инвестиций – менее 10% их накопленного объема сосредоточено в обрабатывающей промышленности. Все эти диспропорции в сложившейся практике привлечения иностранных инвесторов надо постепенно корректировать.

«Наконец, еще одним важным направлением в получении дополнительных источников финансирования развития экономики является вывод из тени бизнеса, не в полной мере выполняющего свои налоговые обязательства. По разным оценкам, в Казахстане объем теневой экономики составляет от четверти до трети. Корпоративный подоходный налог в настоящее время приносит в республиканский бюджет около 2,1 трлн тенге. Это значит, что в случае полного выхода из тени налоговые поступления увеличились бы примерно на 700 млрд тенге в год. Очевидно, что полное искоренение теневой экономики невозможно, так как она существует во всем мире (в развитых странах Европы, например, ее доля составляет около 10%), однако даже ее сокращение до неких среднемировых уровней все равно позволило бы получить дополнительные налоговые поступления, исчисляющиеся сотнями миллиардов тенге. В случае с подоходным корпоративным налогом это бы означало увеличение его собираемости на 10-15%. В этом же ряду стоят такие меры, как улучшение администрирования налогов и сборов, включая наведение порядка в таможенном оформлении и другие меры административного характера», - заключил эксперт.

В. Додонов добавил, что в течение последних семи лет казахстанская экономика росла средними темпами 2,6% в год, которые недостаточны для опережающего развития, так как ниже среднемировых. Такой рост существенно отстает и от целевых индикаторов, заложенных в основные программные документы страны, которые предполагают рост ВВП на 4,5-5% в год.