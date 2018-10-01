Эффективное выполнение Послания зависит от качества законов - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось бюро Сената Парламента. Депутаты обсудили Послание Президента Казахстана народу Казахстана, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Глава Сената отметил, что Послание является документом исторической важности, поскольку нацелено на решение первоочередных задач, касающихся повышения благосостояния наших граждан.

«Президент глубоко проанализировал социально-экономическую ситуацию, поставил конкретные задачи перед всеми ветвями государственной власти. По - сути, Послание носило характер открытого диалога с народом Казахстана», - сказал К.Токаев.

По мнению спикера, Глава государства убедительно продемонстрировал, что постоянно держит руку на пульсе жизнедеятельности государства. Поэтому, отметил К. Токаев, Послание уже получило широкую поддержку со стороны граждан Казахстана. Реализация Послания, несомненно, приведет к повышению жизненного уровня народа, к активизации предпринимательской деятельности.

Председатель Сената обратил особое внимание на необходимость обеспечения верховенства закона, о чем убедительно говорилось в Послании, осуществлению правовой реформы. В этой связи депутатам верхней Палаты даны конкретные поручения.

«Эффективное выполнение задач, поставленных Главой государства, зависит от качества принимаемых законов. Сенат должен активно работать в этом направлении. Будет принят соответствующий план Сената на основе утверждаемого общенационального плана по реализации Послания», - подчеркнул К.Токаев.

Депутатам поручено с 13 по 21 октября выехать в командировки в регионы для разъяснения Послания.

Сенаторам предстоит активно поработать в предстоящий период. Необходимо рассмотреть уточненный бюджет и главный финансовый документ на 2019-2021 годы. Кроме того, 10-11 октября ряд депутатов примет участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

На заседании бюро распределен законопроект, поступивший из Мажилиса. Комитет по социально-культурному развитию и науке определен головным по законопроекту «О ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Международным Комитетом Красного Креста о статусе, привилегиях и иммунитетах Представительства Международного Комитета Красного Креста в Республике Казахстан».