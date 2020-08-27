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Эффективно только то государство, которое ценит права человека – Джанни Букиккио

27 Августа 2020 13:41
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Эффективно только то государство, которое ценит права человека – Джанни Букиккио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио выступил с приветственным словом на IV Конгрессе Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на то, что пандемия коронавируса не позволяет нам встретиться у Нур-Султане лично, тем не менее, я уверен, что это не повлияет на качество нашей дискуссии. Я очень рад тому, что мы можем обмениваться своими мнениями в режиме онлайн. И я надеюсь, что мы сможем встретиться в Нур-Султане в ближайшем будущем. Позвольте мне поздравить вас с выбором темы для IV Конгресса Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов. В разработанной вами программе подчеркиваются важнейшие инструменты конституционализма, верховенства права, защиты прав человека и демократических ценностей», - сказал Джанни Букиккио.

По его словам, эти темы идеально вписываются в концепцию современного и эффективного государства.

«На основе своего доклада в верховенстве права в 2011 году Венецианская комиссия в 2016 году приняла контрольный перечень вопросов верховенства прав. Которые развивают различные аспекты верховенства права, такие как законность, правовая определенность, предотвращение злоупотребления полномочиями, равенство перед законом, недискриминация и доступ к правосудию. Работая с данным контрольным перечнем, мы можем отметить, что конституционные и международные стандарты взаимосвязаны и дополняют друг друга. Контрольный перечень также охватывает другую тему, которую мы обсуждаем сегодня – каким образом мы можем защищать права человека и демократические ценности в эпоху цифровых трансформаций», - отметил спикер.

«Принимая во внимание огромный объем сбора данных в наше время, мы должны задаваться рядом сложных вопросов: есть в законодательстве мандат на такой сбор данных? Ограничивается ли сбор данных принципом пропорциональности? Существуют ли достаточные процедуры и механизмы контроля и надзора? Есть ли у индивидуумов средства правовой защиты от любого неправомерного сбора данных? Такие гарантии являются основой эффективности современного государства. Все эти принципы идут рука об руку. По настоящему эффективным может быть только то государство, где господствует закон, который защищает права человека и ценит демократические ценности», - заключил Д. Букиккио.


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Азамат Сыздыкбаев

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