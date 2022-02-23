Эффективно использовать возможности государственных программ призвали сельчан в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – По поручению Главы государства аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев заслушивает отчеты акимов сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ходе рабочей поездки в Жамбылский район глава региона принял участие в отчетном совещании акима Колькайнарского сельского округа перед жителями села Енбек.

«В округе имеется 5 167 гектаров пашни сельскохозяйственного назначения, - рассказал аким округа Асылбек Конаров. – Кроме того, 1 749 гектаров пастбищ, 552 гектара сенокосов. В прошлом году посеяно 2 073 гектара, собрано 17 507 тонн урожая. Под урожай этого года посеяно 100 га озимой пшеницы, под весенний посев подготовлено 1 200 га. Наблюдается динамика роста поголовья скота. Ведется работа по внедрению водосберегающих технологий. Из пяти населенных пунктов округа четыре обеспечено питьевой водой».

В ходе встречи жители села Енбек подняли такие вопросы, как доведение до домов природного газа, дефицит пастбищ, предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Аким области ответил на некоторые вопросы, остановившись на основных приоритетах.

«Все поднятые вами вопросы не останутся без внимания, - сказал Бердибек Сапарбаев. - Мы должны вернуть в собственность государства неосвоенные земли и использовать их по целевому назначению. Земли, прилегающие к населенному пункту, должны быть использованы для пастбищ в зависимости от количества скота».

Глава региона отметил сложные погодные условия этого года для аграриев.

«Погода в этом году неблагоприятная. Если в марте, апреле будет меньше влаги, то лучше быть готовыми ко всему. Для этого мы должны эффективно, экономно использовать имеющиеся запасы воды. Необходимо уделять максимум внимания очистке и регулировке канав, каналов. Кроме того, ведутся работы по разработке скважин для эффективного использования подземных вод», - сказал аким.

Касательно газовой проблемы, глава региона заверил, что она будет решена в этом году.

«До конца текущего года планируем довести показатель обеспеченности голубым топливом сельских населенных пунктов Жамбылского района до 90%», - сказал он.

В ходе отчета был поднят и вопрос строительства и ремонта школ в Костобе.

«В последние годы в регионе строятся школы, спортивные комплексы. Мы намерены за год – два полностью решить проблему аварийных школ, с дефицитом мест. В этом году в районе будет построено четыре спортивных комплекса», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Глава региона также обратил внимание на количество безработных на селе и призвал жителей эффективно использовать возможности государственных программ.

«Человеку, который трудится, в селе много работы. Со стороны государства создаются все условия. О возможностях различных госпрограмм работники сельского акимата должны разъяснять и информировать местных жителей. Те, кто получает безвозмездные гранты, льготные кредиты, могут открыть свое дело и повысить свой доход. Необходимо для безработной молодежи, в случае отсутствия у них специального образования, организовать обучение по востребованным специальностям, предоставлять гранты, льготные кредиты», - резюмировал аким области.