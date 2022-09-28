Эффект от внедрения цифровых технологий к 2025 году достигнет $40 трлн – Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил целью переориентировать экономику и промышленность на рельсы цифровых технологий, передает МИА «Казинформ».

«Глобальный мегатренд уже определяет ключевую роль цифровой трансформации как основного фактора развития мировой экономики.

По оценкам экспертов, эффект от внедрения цифровых технологий к 2025 году достигнет $40 трлн долларов. Поэтому мы нацелены преобразовать нашу экономику и промышленность, переориентировав ее на рельсы цифровых технологий и Индустрии 4.0», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022.

По словам Президента, следует применять различные меры государственной поддержки такого перехода.

«Уже внедрены инновационные гранты и налоговые преференции для технологического обновления и принятия цифровых решений. В результате сегодня уже 10 % казахстанских предприятий внедрили технологии индустрии 4.0. при этом, по прогнозам McKinsey в 2025 году данный показатель увеличится до 25 %. Вместе с тем, технологии не стоят на месте. Поэтому, для дальнейшего развития цифровой экономики, Правительству предстоит своевременно адаптировать меры поддержки», - добавил Глава государства.