Эффект на рост экономики Казахстана обеспечат 17 крупных инвестпроектов - МНЭ

Сегодня в Казахстане наблюдается постепенная трансформация структуры экономики. По данным ведомства, согласно утвержденному новому Национальному плану развития Республики Казахстан до 2029 года, предусмотрены меры по обеспечению устойчивого роста ВВП на уровне 6-7% и увеличению объема экономики до 450 млрд долларов США к 2029 году. Правительство, в свобю очередь, последовательно проводит политику перехода от сырьевой модели к производству конкурентоспособной, высокотехнологичной и экспортоориентированной продукции.

– Доля горнодобывающей промышленности в структуре экономики сократилась с 19,5 до 12 процента, в том числе добычи нефти и газа – с 16,5 до 7,8 процента по итогам 2024 года. Это стало возможным благодаря реализации точечных мер государственной поддержки, что обеспечило опережающие темпы роста обрабатывающего сектора в среднем 4,6 процентов в 2010-2024 годах против 1,7 процента в горнодобывающем, – сообщили в министерстве.

Также в МНЭ напомнили, что основополагающие цели и задачи промышленной политики закреплены в Законе Республики Казахстан «О промышленной политике».

– В целях поддержки промышленного сектора были мобилизованы финансовые ресурсы национальных холдингов, а также реализованы новые программы финансирования, направленные на повышение производительности и обеспечение предприятий оборотным капиталом. В частности, по линии АО «НУХ «Байтерек» в 2024 году будет обеспечено финансирование на 8 трлн тенге для приоритетных отраслей. Кроме того, в 2025 году планируется реализация 190 проектов в обрабатывающей промышленности на сумму 1,5 трлн тенге, - говорится в ответе МНЭ на запрос Kazinform.

Кроме того, существенная поддержка оказывается и сельскому хозяйству.

– В текущем году объем льготного финансирования фермеров увеличен до 700 млрд тенге. Также будет реализовано 286 проектов на сумму 694 млрд тенге, – уточнили в МНЭ.

По данным министерства, мультипликативный эффект на рост экономики в среднесрочной перспективе обеспечат 17 крупных инвестиционных проектов национального масштаба. Они охватывают:

металлургию,

нефтехимию,

газо- и углехимию,

тяжелое машиностроение,

автомобилестроение

пищевую промышленность.

Одновременно продолжается реализация Карты индустриализации, включающей свыше 230 проектов до 2029 года. Также ведется работа по развитию нефтегазохимической отрасли.

– До 2029 года планируется запустить проекты по производству бутадиена и его производных мощностью до 340 тыс. тонн в год, полиэтилена – до 1 250 тыс. тонн, полиэтилентерефталата – до 735 тыс. тонн в год. В результате реализации этих проектов экспорт продукции обрабатывающей промышленности вырастет до 37,9 млрд долларов США к 2030 году, – сообщили в МНЭ.

Одним из важнейших направлений политики диверсификации, как отмечают в ведомстве, стало развитие транспортно-логистической инфраструктуры и встраивание отечественных предприятий в глобальные цепочки добавленной стоимости, что это обеспечит трансферт инвестиций, технологий и передовых компетенций.

Кроме того, стратегическим элементом инфраструктурного развития станет Национальный инфраструктурный план до 2029 года, а также Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунальных секторов», направленные на улучшение качества жизни населения и поддержку экономической активности.

Отдельное внимание уделено агропромышленному комплексу.

– Будет обеспечен переход от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов. В результате доля переработанной продукции в АПК вырастет до 70 процентов в течение трех лет, – отмечают в ведомстве.

В контексте цифровизации экономики министерство сообщает о значительном росте IT-экспорта.

– К 2030 году объем экспорта IT-услуг превысит 1,5 млрд долларов США, – говорится в сообщении.

Ключевым драйвером дальнейшего развития экономики, как отметили МНЭ, станут инвестиции. Планируется привлекать не менее 24-25 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций ежегодно.

В ведомстве подчеркивают, что целью всех проводимых реформ является построение сильной, устойчивой и диверсифицированной экономики, способной эффективно адаптироваться к глобальным вызовам и успешно конкурировать на международной арене.

Ранее мы уже писали о том, как Казахстан адаптирует свою экономику в условиях усиливающейся геополитической турбулентности, инфляционного давления и нестабильности глобальных рынков.