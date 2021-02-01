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ЕЭК займется пересмотром режима импорта говядины в ЕАЭС

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
1 Февраля 2021, 18:54
ЕЭК займется пересмотром режима импорта говядины в ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Евразийская экономическая Комиссия приступит к работе по адаптации режима импорта говядины на территорию стран ЕАЭС к перспективам дальнейшего развития отрасли животноводства. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Член Коллегии отметил, что перед ЕЭК неоднократно ставился вопрос относительно режима импорта говядины.

«Этот вопрос чувствительный. Мы видим огромные успехи сельхозсектора и в целом животноводства за последние годы. Конечно, нам необходимо адаптировать режим импорта с учетом обязательств по ВТО. Мы будем этим заниматься. Единственно, необходимо сегодня уделять внимание стабильности потребительских цен, прогнозируемости и просчитанности подобного рода решений с точки зрения, как производителя, так и потребителя. Надеюсь, действуя в таком ключе, будет подготовлено выгодное решение, создающее основу для долгосрочного развития отрасли животноводства и, в частности, мясного скотоводства в Союзе», - сказал Андрей Слепнев.

Он также затронул вопрос по таможенно-тарифному регулированию, связанный с обнулением ввозных ставок в отношении отходов лома титана.

«С такими предложениями обратились Россия и Казахстан. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Действительно это важное сырье, которое позволяет нам дополнительно загрузить наши крупнейшие корпорации в этой сфере. Скорее всего, мы как Комиссия будем поддерживать данное решение», - сказал он.

Он также добавил, что 2 февраля в ходе очередного заседания Коллеги будет заслушан доклад о продлении меры в отношении китайских сварных труб из коррозионностойкой ткани.

«Доклад, опубликованный Комиссией в ноябре 2020 года («О результатах антидемпингового расследования в отношении сварных труб из коррозионностойкой стали, происходящих из КНР и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС» от 06.11.2020 г. - прим.ред.), содержит результаты расследований в отношении данных труб. Мы проводим активные консультации со сторонами, рассчитываем, что завтра Коллегия сможет принять соответствующее решение и информация будет отражена на сайте Комиссии», - заключил он.

Напомним, очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоялось 29 января 2021 года под председательством Первого Заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова в режиме видеоконференцсвязи.


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