ЕЭК утвердила правила обращения ветеринарных дезсредств

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил правила регулирования обращения дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения на таможенной территории ЕАЭС. Решение вступило в силу 21 января 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Правила устанавливают единые подходы к регистрации средств, единые обязательные требования к качеству, безопасности и эффективности средств и единые подходы к созданию такой системы.

Для производителей ДДД-средств ветеринарного назначения это означает беспрепятственное обращение своей продукции на рынках всех стран ЕАЭС на основании регистрационных удостоверений, полученных в одном из государств-членов ЕАЭС.

Согласно утвержденным правилам, средства проходят регистрацию через процедуру экспертизы, включающую в себя представление образцов, специфических реактивов и других материалов. Сроки проведения процедуры регистрации составляют от 105 до 130 рабочих дней в зависимости от предназначения данных средств.

Правила направлены на сокращение рисков фальсификации ДДД-средств при их обращении на таможенной территории ЕАЭС, а также исключению необоснованных административных барьеров при осуществлении взаимной торговли такими средствами.

Этот шаг поможет создать благоприятные условия для развития ветеринарной отрасли и повысить уровень ветеринарной безопасности на таможенной территории ЕАЭС.

Правила будут применяться с 1 сентября 2027 года. Также правилами предусмотрен переходной период, обеспечивающий плавный переход к новой системе: регистрационные удостоверения и иные документы, необходимые для выпуска ДДД-средств в обращение, выданные до вступления в силу правил будут действительны до 31 декабря 2032 года.