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ЕЭК и ШОС проработают пути совершенствования бесшовной транспортной связанности в Евразии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Сентября 2021, 19:45
ЕЭК и ШОС проработают пути совершенствования бесшовной транспортной связанности в Евразии

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в Душанбе в рамках саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества провел переговоры с Генеральным секретарем ШОС Владимиром Норовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

ЕАЭС и ШОС образуют ядро Евразийского континента. Казахстан, Кыргызстан и Россия одновременно являются членами и ЕАЭС, и ШОС. Беларусь имеет статус государства-наблюдателя при ШОС, а Армения – партнера по диалогу. С КНР у ЕАЭС подписано торгово-экономическое соглашение. «Это обеспечивает взаимосвязанность наших объединений», – заявил председатель коллегии комиссии.

Михаил Мясникович и Владимир Норов отметили необходимость совместной практической работы в транспортно-логистической сфере, а также в области технического регулирования.

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По словам Михаила Мясниковича, в рамках взаимодействия ЕАЭС и ШОС целесообразно уделить внимание перспективным многосторонним проектам.

«У нас есть ряд конкретных инициатив в рамках сотрудничества с КНР. Например, развитие цифровых транспортных коридоров, финансирование совместных проектов по линии банков развития, «Евразийский аэроэкспресс». Полагаю, нужно развивать эту практику, подключать другие страны-партнёры, в частности, Индию», - отметил Михаил Мясникович.

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Сотрудничество в формате ЕАЭС – ШОС нашло отражение в одном из ключевых документов ЕАЭС – Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Товарооборот ЕАЭС и стран ШОС, не входящих в ЕАЭС, последовательно увеличивался с 93,8 млрд долларов США в 2016 году до 158,8 млрд долларов США в 2019 году. В 2020 году по объективным причинам он снизился на 8,3 млрд долларов США, но уже в январе–июне 2021 года составил 86,6 млрд долларов США, увеличившись на 23% по сравнению с январем-июнем 2020 года.

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