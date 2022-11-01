Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Единый стандарт строительства планируют применить для новых школ в Казахстане

1 Ноября 2022, 13:42
Единый стандарт строительства планируют применить для новых школ в Казахстане
1 Ноября 2022, 13:42

Единый стандарт строительства планируют применить для новых школ в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До конца 2025 года в Казахстане введут более 800 тысяч ученических мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов пояснил, как в стране решают проблемы дефицита ученических мест.

«Глава государства дал поручение по реализации национального проекта «Комфортная школа». В рамках нацпроекта до конца 2025 года введут более 800 тысяч ученических мест, что решит проблему трехсменных и аварийных школ», - сообщил Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Он сказал, что планируется применить для новых школ единый стандарт строительства и оснащения.

«В следующем году начнется строительство школ в том объеме, которого раньше не было. Только по Алматы в следующем году в рамках этого проекта планируется начать строительство 20 новых школ, в 2024 году в Алматы введут 80 тысяч мест и проблема полностью решится», - заявил Асхат Аймагамбетов.

Ранее Правительство Казахстана утвердило Концепцию развития образования РК на 2022-2026 годы.


Новости по теме
11 школ до конца 2025 года планируют построить в Абайской области
Девять школ построят в Костанайской области до 2025 года
Контейнеры для раздельного сбора мусора установили в 15 школах Карагандинской области
Читайте также
Как решают проблему с очередями в детсады в Карагандинской области
Асхат Аймагамбетов встретился с населением ВКО
На восстановление дельты Сырдарьи выделили 500 млн тенге
Как увеличивают количество мест в детсадах Карагандинской области
Крупнейший железнодорожный проект начали строить в Казахстане
Обеспечить финансирование строительства моста через Бухтарминское водохранилище просит депутат
11 школ до конца 2025 года планируют построить в Абайской области
Гран-при республиканского конкурса профмастерства завоевала преподаватель из Караганды
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
5 Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору