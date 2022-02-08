Единый пул инвестпроектов поручил определить Президент РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК поручил Правительству определить единый пул инвестиционных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В условиях жесткой мировой конкуренции за капитал наша инвестиционная политика должна стать максимально эффективной. В прошлом году внедрен новый инструмент поддержки инвесторов - стратегическое инвестиционное соглашение. Определен перечень из 70 потенциальных стратегических соглашений. Однако на сегодня подписано только одно соглашение. В результате, не растет объем иностранных инвестиций, это понятно», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства поручил определить единый пул инвестиционных проектов.
«Правительством сформированы два пула инвестиционных проектов: один состоит из 450 проектов, другой – из трех тысяч. Планы хорошие, но из-за отсутствия должного контроля и бюрократической волокиты реализация этих проектов остается на бумаге. Поэтому поручаю Правительству определить единый пул инвестиционных проектов, сделать его публичным, в том числе и общественный мониторинг реализации проектов», - заявил Президент.
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