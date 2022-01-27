Единый портал дополнительного образования могут создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о необходимости создания единого портала дополнительного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе 2021 года законом по вопросам образования введен государственный образовательный заказ на дополнительное образование. Необходимо создать единый портал дополнительного образования, объединяющий государственные, образовательные, спортивные, творческие заказы. Следует проработать вопросы по расширению функционала платформы artsport для размещения государственного образовательного заказа на дополнительное образование», - сказал Ералы Тугжанов во время расширенного заседания коллегии Министерства образования и науки.

Ералы Тугжанов также поручил увеличить количество внешкольных организаций в шаговой доступности от места проживания детей, число бесплатных школьных кружков, спортивных секций, дворовых клубов.

Ранее заместитель Премьер-Министра рассказал о развитии дошкольного обучения и воспитания.