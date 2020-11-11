Единый оператор жилищного строительства будет эффективно реализовывать государственную жилищную политику – Тимур Жанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 1 января 2021 года начнет свою работу единый оператор жилищного строительства. Две дочерних организации Национального управляющего холдинга «Байтерек» - Байтерек девелопмент и Фонд гарантирования жилищного строительства уже вошли в состав Казахстанской ипотечной компании, тем самым, завершив оптимизацию жилищного блока холдинга. О том, что изменится в строительной сфере с деятельностью единой жилищной компании, какими функциями она будет обладать, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал управляющий директор, член правления холдинга «Байтерек» Тимур Жанке.

- Тимур Амантаевич, больше года прошло с момента, когда Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с поручением оптимизировать жилищный блок холдинга «Байтерек». С чего все начиналось и каких результатов удалось достигнуть сегодня?

- Да, 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» отметил, что квазигосударственные компании зачастую конкурируют между собой на одном поле. Президент подчеркнул, что в сфере жилищной политики, например, одновременно работают семь государственных операторов, и это только на центральном уровне. Глава государства поручил сократить количество государственных компаний, что мы уже практически завершаем.

Что этому предшествовало? Долгое время мы изучали зарубежный опыт. И тогда мы не только думали об оптимизации наших активов, а акцентировались именно на трансформацию жилищной застройки с комфортной средой проживания. Это было для нас главным.

Примечателен был опыт в таких странах как Сингапур, Южная Корея и Турция, где единый оператор комплексно реализует массовое жилищное строительство со всеми необходимыми благами для населения - инженерной, социальной и коммерческой инфраструктурой.

В идеале единый оператор смог бы сконсолидировать активы и повысить эффективность за счет комплексных инструментов поддержки, начиная от стратегического планирования и проектирования до полного сопровождения проектов на всех этапах реализации, включая инжиниринг, цифровой мониторинг и последующую эксплуатацию.

Кстати, своими мыслями мы делились еще в мае 2019 года на площадке Астанинского экономического форума, организовав соответствующую панельную сессию.

Итак, у нас было три дочерних организации жилищного блока - АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» (КИК), АО «Байтерек девелопмент» (БД), АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» (ФГЖС), а также у АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» есть инструмент субсидирования застройщиков по программе «Нұрлы жер». Таким образом, было решено объединить три «дочки» холдинга в единого оператора жилищного строительства с передачей ему вышеуказанной функции Фонда «Даму». АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в расчет не берем, потому что у него совсем другая функция, и банк продолжит ее осуществлять.

На сегодня БД и ФГЖС вошли в состав КИК. Таким образом, создание единого оператора жилищного строительства подходит к завершению. Также планируется переименовать КИК в Казахстанскую жилищную компанию.

Прежде чем запустить единого оператора холдинг совместно с единственным акционером - Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК - провели определенную работу в части внесения изменений в действующие законы.

- Вы говорите об изменениях в законодательстве. Какие именно нормативно-правовые акты Вами скорректированы?

- В этом году 9 июня Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ», который вступил в действие с 1 июля. Так, согласно этому документу внесены изменения в Земельный и Бюджетный кодексы РК, в Законы РК «О долевом участии в жилищном строительстве», «О некоммерческих организациях», «Об ипотеке недвижимого имущества», «О реабилитации и банкротстве». Поэтому всей нашей работе предшествовала еще и большая законотворческая работа.

- Какими функциями будет обладать единый оператор?

-Единый оператор будет работать с частными застройщиками, местными исполнительными органами и банками второго уровня по строительству доступного жилья через такие инструменты как механизмы выкупа облигаций акиматов; предоставление гарантий по завершению долевого строительства; субсидирование по коммерческим кредитам частных застройщиков в рамках «Нұрлы жер»; финансирование и реализация инвестиционных проектов; ипотечная деятельность на основании лицензии уполномоченного органа;

Что немаловажно, в его функции также входит проведение аналитических исследований по вопросам жилищного строительства и развитие стратегических IT-инициатив по вопросам строительства доступного жилья.

- И все же, такая оптимизация ведет к рациональности. Расскажите, пожалуйста, сколько бюджет сэкономит за счет создания единого оператора?

- Да, это важно подчеркнуть. Создание единого оператора не потребует расходов из бюджета, наоборот это ощутимое снижение нагрузки на бюджет. За счет оптимизации деятельности и исключения дублирующих функций, общие административные расходы будут сокращены на 40% или 3,4 млрд тенге. Штатная численность будет сокращена на 32%, или 101 единицу, в том числе управленческое звено.

- А каковы же будут задачи и функции Жилстройсбербанка?

- Жилстройсбербанк будет работать, как и прежде, исключительно с физическими лицами. Это единственный банк в стране, развивающий систему жилищно-строительных сбережений путем выдачи населению льготных жилищных займов. Он аккумулирует в себе более 1,7 миллионов счетов казахстанцев. Его по праву можно назвать народным банком.

Но вместе с тем, на заседании государственной комиссии по ЧП Глава государства поручил Правительству до конца года на основе нашего Жилстройсбербанка создать «Отбасы банк».

Президент отметил, что банк будет централизованно осуществлять учет, постановку и распределение жилья. Сейчас мы работаем над этим. У Жилстройсбербанка такие возможности есть. Это разгрузка и деятельности акиматов и «единое окно» для нуждающихся в жилье. Для реализации поставленной задачи планируется передать существующую систему очередности из акиматов в «Отбасы банк». Будет предоставлен полный доступ Жилстройсбербанку к государственным базам данных физических лиц.

Пользуясь случаем, я хотел бы обратить внимание, почему мы развиваем именно систему жилищных сбережений?

Большинство казахстанцев не могут купить квартиру за наличные деньги. Кажется, что мечта несбыточная. Но система жилищных сбережений, не только с депозитным процентом, но и со значительной государственной поддержкой в виде премий, делает эту мечту реальной. Во-первых, копишь, значительно приумножая, во-вторых, копишь не всю сумму, а только половину, а в рамках госпрограмм от 10 до 20% первоначального взноса. В-третьих, займ получаешь по льготным условиям. К тому же это финансово дисциплинирует человека.

Таким образом, на базе холдинга «Байтерек» будет создан замкнутый и простой цикл по обеспечению населения доступным жильем. Единый оператор будет обеспечивать предложение по доступному жилью через финансирование строительства. А «Отбасы банк» будет стимулировать спрос со стороны работающих граждан через льготные жилищные займы.

Поэтому Жилстройсбербанк будет работать так же, как и работал ранее для своих клиентов. Можно смело открывать счета и копить на свою квартиру.

- Спасибо большое за интервью!

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Дамир Байманов