Единый Нацстандарт по адаптации и доступности для лиц с инвалидностью разработают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства рассмотрены меры по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью. С докладами по теме выступили министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, здравоохранения – Ажар Гиният, индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев. О ситуации в своих регионах рассказали акимы г. Нур-Султана Алтай Кульгинов и Акмолинской области – Ермек Маржикпаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Премьер-Министр отметил, что система поддержки со стороны государства постоянно совершенствуется. Об этом свидетельствуют принятые законодательные поправки, направленные на возможность повышения доходов лиц с инвалидностью и их семей, улучшения качества их жизни.

«Глава государства поручил упростить процедуру установления инвалидности. С начала текущего года пилотный проект заочного установления инвалидности масштабирован по всей республике», - напомнил Премьер-Министр.

Вместе с тем, благодаря Порталу социальных услуг сроки получения технических средств и услуг реабилитации сократились с восьми месяцев до 30 дней.

До конца текущего года откроется 17 центров раннего вмешательства, которые позволят своевременно выявлять патологию у новорожденных детей и обеспечивать их лечение.

Кроме того, в регионах ведется строительство 12 реабилитационных центров для лиц с инвалидностью. Это позволит охватить социальной реабилитацией в системе соцзащиты дополнительно 25 тысяч лиц с инвалидностью.

Алихан Смаилов отметил необходимость продолжения реализации комплексных мер по поддержке лиц с инвалидностью, дав ряд поручений.

Первое. Минтруда совместно с Министерствами здравоохранения и цифрового развития продолжить работу по совершенствованию Портала социальных услуг, а также интеграции информационных систем для внедрения заочного освидетельствования.

Второе. Акиматам регионов обеспечить охват нуждающихся лиц техническими средствами и услугами реабилитации до конца года до 90 % и к концу 2023 года до 100 %.

«Необходимо расширить сеть отделений дневного пребывания для лиц с инвалидностью и создавать малые дома социального обслуживания», - подчеркнул А. Смаилов.

Третье. Министерству здравоохранения совместно с акиматами уделить особое внимание ранней диагностике заболеваемости и раннему вмешательству для предупреждения инвалидности.

Премьер-Министр поручил всем заинтересованным госорганам совместно с акиматами разработать Единый Национальный стандарт по адаптации и обеспечению доступности для лиц с инвалидностью.

Он подчеркнул, что задача Правительства — обеспечить создание благоприятной среды для людей с инвалидностью, поэтому вопросы улучшения их качества жизни должны находиться на постоянном контроле министров и акимов.