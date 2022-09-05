Единый фонд для сбора денег пострадавшим от пожаров определили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Все желающие и неравнодушные граждане могут перечислить финансовую помощь для пострадавших в пожарах в костанайском регионе на единый счет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«В Костанайской области определен Единый общественный фонд для помощи пострадавшим при пожаре.

ОФ «Қайырымдылық KZ»

БИН 220640046689

ИИК KZ82601 A22100 1568 401

АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

Кбе 18», - сообщили в облакимате.

Для недопущения фактов мошенничества, сбора средств под видом помощи пострадавшим, местный акимат просит всех желающих оказать помощь, перечислять ее на вышеуказанные реквизиты.

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

Сегодня открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае, а также пункты приема помощи по регионам от партии «AMANAT». Костанайские заводы тоже окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим, а организаторы музыкального фестиваля перечислят в помощь людям 50 млн тенге. Помощь пострадавшим также окажут Фонд «Қазақстан халқына», Halyk Bank.

Премьер-Министр РК заявил о том, что потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.