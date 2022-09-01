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    11:44, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Единых операторов передать в конкурентную среду предложил Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для дальнейшей демонополизации экономики требуются институциональные решения. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует на законодательном уровне определить понятие «конгломерат». Связанные друг с другом субъекты рынка обязаны получать разрешение на экономическую концентрацию», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что все их сделки должны тщательно проверяться на признаки применения не рыночных цен.

    «На развитие рыночной экономики негативно влияет деятельность единых операторов. Поэтому следует отрегламентировать данный институт. Существующих операторов нужно передать в конкурентную среду либо признать монополистами и регулировать их деятельность в рамках специального антимонопольного права», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Как сообщалось ранее, в столице Казахстана началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.


    Фото:t.me/bort_01





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