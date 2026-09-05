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    Единую воспитательную среду создадут более чем в двух тысячах школ Казахстана

    Более чем в двух тысячах школ Казахстана формируют единую воспитательную среду в рамках программы «Адал азамат». Образовательные пространства оформят по специально разработанному брендбуку, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    школьники школа ученики творчество адал азамат
    Фото: Министерство просвещения РК
    оформление школ
    Фото: Министерство просвещения РК

    Работа проводится во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по расширению сферы реализации единой программы воспитания «Адал азамат».

    школа кабинет класс
    Фото: Министерство просвещения РК

    Образовательные пространства дополняют содержательными и наглядными материалами, разработанными на основе специального брендбука.

    кабинеты оформление школа
    Фото: Министерство просвещения РК

    В оформлении школ будут отражены основные ценности программы «Адал азамат», нормы и ценности Новой Конституции, идеи «Таза Қазақстан», высказывания великих деятелей, а также изображения природы и достопримечательностей Казахстана.

    школа кабинет оформление
    Фото: Министерство просвещения РК

    Как отмечается в сообщении, изменения призваны интегрировать ценности программы «Адал азамат» в повседневную среду учащихся, способствовать формированию гражданской ответственности, патриотизма, культуры законопослушания и бережного отношения к окружающей среде.

    Как отмечается в сообщении, изменения призваны интегрировать ценности программы «Адал азамат» в повседневную среду учащихся, способствовать формированию гражданской ответственности, патриотизма, культуры законопослушания и бережного отношения к окружающей среде.
    Фото: Министерство просвещения РК

    Также стало известно, что в Казахстане начал действовать новый национальный стандарт доступности школ для детей с инвалидностью. Документ предусматривает требования к школьной инфраструктуре и организации учебного процесса.

    Минпросвещения РК Казахстан Молодежная политика Образование школа
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор