Единую службу по аналогу 911 планируют создать в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Единую дежурную диспетчерскую службу по аналогу службы 911 планируют создать в Алматы. Об этом на заседании общественного совета сообщил начальник Центра оперативного управления Департамента полиции города Андрей Квашнин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сейчас прорабатывается вопрос реализации первого этапа единой службы, куда будут подведены все дежурные службы: 101, 102. 103, 109, 112. Это будет единая дежурная диспетчерская служба 112, которая должна повысить уровень обслуживания гражданам города в рамках оперативного реагирования на любые события. Службу «112» будет курировать акимат», - сказал полковник Андрей Квашнин.
В ходе мероприятия полицейские города также сообщили, что на одного оператора 102 в день приходится 150 сообщений в течение суток, пик звонков происходит на время с 15 до 21 максимум. В среднем один разговор с записью данных для отправки наряда полиции занимает до двух минут.
Ранее сообщалось, что преимущество ЕДДС заключается в чётком алгоритме отработки каждого звонка, который позволяет диспетчеру, не теряя времени, точно определить самый быстрый путь помощи человеку.
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