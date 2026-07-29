Единую систему раннего выявления нарушений слуха внедряют в Казахстане

В Алматы запустили первый в Казахстане трекинг-центр по сопровождению аудиологического скрининга и начали внедрение единой системы раннего выявления нарушений слуха у детей, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения Казахстана.

В городской клинической больнице № 5 Алматы открылся первый в Казахстане трекинг-центр по сопровождению аудиологического скрининга и дал старт внедрению единого регистра пациентов с нарушениями слуха. Проекты реализуются на базе центра компетенции по сурдологии.

Как отметили в Минздраве РК, система уже прошла успешную апробацию в рамках пилотного проекта «Я слышу», охватившего три родильных дома, три организации ПМСП и два сурдологических кабинета Алматы. Полученные результаты подтвердили эффективность проекта и необходимость его масштабирования.

— С открытием трекинг-центра мы поэтапно подключим к системе все родильные дома и организации ПМСП Алматы. Это позволит выстроить единый маршрут раннего выявления нарушений слуха и сопровождения детей, — отметил Марат Пашимов на открытии центра.

Проект «Я слышу» обеспечивает сопровождение ребенка на всех этапах — от аудиологического скрининга до диагностики, лечения, слухопротезирования и реабилитации. Ключевым звеном станет трекинг-центр, который в режиме реального времени будет получать результаты скрининга, организовывать обследование по принципу «зеленого коридора» и сопровождать детей с нарушениями слуха.

Кроме того, эффективность системы уже подтверждена: с начала 2026 года полная потеря слуха своевременно выявлена у 11 детей. Всем им проведена кохлеарная имплантация, после которой они проходят реабилитацию.

После масштабирования проекта аудиологическим мониторингом планируется ежегодно охватывать более 90 тысяч детей. Это позволит своевременно выявлять тяжелые нарушения и полную потерю слуха у детей первого года жизни для раннего начала лечения.

— Одновременно будет внедрен единый регистр пациентов с нарушениями слуха, который объединит данные о детях и взрослых, обеспечит непрерывное сопровождение пациентов от диагностики до лечения и реабилитации, а также повысит эффективность оказания специализированной помощи. С начала года специалисты Центра компетенции по сурдологии ГКБ № 5 выполнили более 200 слухоулучшающих операций в рамках ОСМС, свыше 400 пациентов получили направления на слухопротезирование. Сегодня центр оказывает специализированную помощь пациентам со всего Казахстана, из которых 58% — это жители Алматы, — отметили в Министерстве здравоохранения.

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