28 Июля 2022 17:07

Единую школьную форму введут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева заявила, что школьникам рекомендуется носить форму темно-синего цвета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Требования к единой школьной форме утверждены приказом Министерства образования еще в 2016 году. Рекомендации по школьной форме у нас действовали до пандемии, во время пандемии мы разрешали носить свободную форму, но с этого года учебный процесс полноценно начинается в оффлайн-формате, поэтому эти требования будут обратно соблюдаться. Цвет школьной формы в Алматы - темно-синий», - сказала на брифинге РСК Ляззат Жылкыбаева.

Она отметила, что это рекомендательный характер.

«Требования определены приказом. Акиматом рекомендован темно-синий цвет. Руководство школы не имеет право определять конкретных поставщиков. Родитель может покупать форму в любом месте», - подчеркнула Ляззат Жылкыбаева.

Спикер также ответила на вопрос, можно ли носить кроссовки.

«В стандартах не указаны кроссовки и обувь. Здесь уже выбор самих родителей. Если кроссовки удобные, классического стиля, мокасины, то здесь определяют сами родители. Четкого требования вплоть до обуви у нас нет», - сказала она.

Ранее сообщалось, что единую школьную форму введут в Нур-Султане.