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Единую информационную службу по жилищному строительству и ЖКХ запустили в РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Сентября 2022, 23:42
Единую информационную службу по жилищному строительству и ЖКХ запустили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития открылась единая информационная служба по вопросам жилищного строительства и ЖКХ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

По инициативе комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК открыта единая информационная служба, с целью повышения эффективного диалога с населением в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Информационная служба оказывает консультационные услуги в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в будние дни с 9:00 до 18:30.

Контактные телефоны:

- по вопросам строительства - 8 (7172) 98-33-50;

- по вопросам жилья и жилищных отношений - 8 (7172) 98-30-59;

- по вопросам перехода на новые формы управления объекта кондоминиума (ОСИ, ПТ, КСК) – 8 (7172) 98-34-86.


ЖКХ   Строительство   МИИР РК  
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