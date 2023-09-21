Единую градостроительную экспертизу внедряют в Казахстане

В Казахстане внедряется единая градостроительная экспертиза. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС РК Бахытжан Жунисбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в Казахстане внедряется единая градостроительная экспертиза, в рамках подписанного 5 апреля текущего года закона по внедрению Единого государственного кадастра недвижимости («О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости).

Соответствующие изменения вступают в силу с января 2024 года, где вновь разработанные и откорректированные градостроительные проекты (генеральные планы, проекты детальной планировки и проекты застройки) будут проходить комплексную градостроительную экспертизу в РГП «Госэкспертиза», с обязательной дальнейшей регистрацией в информационной системе государственного градостроительного кадастра (АИС ГГК).

«Принцип прохождения комплексной градостроительной экспертизы, предусматривает установление соответствия проектных решений условиям исходных документов (материалов, данных), а также соблюдения градостроительных и технических регламентов, государственных нормативов в области архитектуры и градостроительства», - пояснил Бахытжан Жунисбеков.

По данным ведомства, градостроительные проекты всех уровней, не прошедшие градостроительную экспертизу и не получившие ее положительное заключение не будут подлежать утверждению и дальнейшей реализации.

Таким образом, принятым законом ожидается снятие насущных и интересующих проблем граждан, в том числе по выдаче земельных участков (изменению целевых назначений) и разрешений на строительство при отсутствии и в разрез градостроительной документации.