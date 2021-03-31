Единую базу для детей-сирот предложила создать депутат столичного маслихата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На очередной сессии маслихата города Нур-Султана депутат Лязат Разбекова-Тулеуханова предложила создать единую базу для детей-сирот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день проводится большая работа по оказанию помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Со стороны образовательных учреждений, других уполномоченных органов ежедневно на системной основе проводится большая работа. Однако хочу остановиться вопросах, которые требуют решения. Сколько детей-сирот проживают в столице? Есть ли официальная статистика? Никто точно не может ответить на вопрос, какое учреждение занимается этим вопросом. К сожалению, нет единой базы для детей-сирот», - сказала депутат городского маслихата Лязат Разбекова-Тулеуханова.

Она также напомнила, что в очереди на получение жилья из Государственного жилищного фонда состоит 2 771 воспитанник.

«1 933 из них - дети от 18-23 лет. Трудоустроено 24 ребенка. Согласно информации управления образования 838 детей-сирот находятся под их личным контролем. Если 817 детей все еще проживают в интернатах, 19 детей поступили в колледж, еще два ребенка учатся в вузе. Однако неизвестна судьба оставшихся детей-сирот. В этой связи хочу выступить с предложением – создать единую базу для детей-сирот. Если столичное управление образования создаст единую базу для детей от 0 до 18 лет, а управление по вопросам молодежной политики - от 18 до 29 лет, мы смогли бы контролировать эту ситуацию и дальнейшую судьбу детей-сирот», - предложила депутат.