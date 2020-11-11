Единство народа составляет наш уникальный национальный код – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы заявил о важности единства народа и взаимопомощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из ощутимых результатов программы «Рухани жангыру» является то, что в рамках программы «Туган жер» 12 тысяч меценатов инвестировали 270 млрд тенге в свои малые родины. Это реконструкция, которой были подвергнуты 4,7 тысяч социально-культурных объектов во всех уголках нашей страны. Мы меняем социальную и культурную среду страны», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Совета АНК.

По словам Елбасы, объединение усилий граждан помогает и в трудные моменты.

«К примеру, после известных событий в Арыси, в Мактааральском районе Туркестанской области, в обоих случаях были разрушены населенные пункты, много людей остались без крыши над головой и без хозяйственных построек. Как всегда, подключился весь Казахстан и мы смогли выстроить новые поселки и новый город. Так было и раньше – в Алматинской области, после наводнения, в ЮКО после землетрясения и так далее. В условиях эпидемии коронавирусной инфекции Ассамблея оказывает помощь малообеспеченным гражданам, медикам, школьникам и их семьям», - отметил Первый Президент страны.

«Таким образом, все казахстанцы знают, что никто не останется один на один со своими проблемами, если они возникнут, что мы всегда придем на помощь. За каждым из наших граждан стоит мощное ответственное государство, и Ассамблея в этом вопросе не на последнем месте. Все выше сказанное вместе составило основу нашей идентичности – это наш уникальный национальный код», - заключил Елбасы.